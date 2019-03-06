Кандидату в президенты Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться

Сотрудники Генпрокуратуры совместно с Госбюро расследований и Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ. Злоумышленники задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права). Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду гвалта о политических репрессиях", - говорится в сообщении Луценко в Facebook.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Ранее сообщалось, что Нацполиция расследует, кто дал деньги на залог кандидату Юрию Тимошенко. Сам Тимошенко заявил, что считает это расследование политическим преследованием.

Юрий Тимошенко - народный депутат, ныне внефракционный. Ранее был в "Народном фронте". Он - официальный кандидат в президенты Украины. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает его выдвижение на пост главы государства политической технологией Петра Порошенко, направленной против нее.