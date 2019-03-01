Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
​Порошенко: если факты расследования по "Укроборонпрому" подтвердятся, фамилии и должности никого не спасут
​Порошенко: если факты расследования по "Укроборонпрому" подтвердятся, фамилии и должности никого не спасут
Немецкий суд приговорил Сергея Киселева к двум годам тюрьмы за подготовку к боевым действиям на стороне "ДНР"
Немецкий суд приговорил Сергея Киселева к двум годам тюрьмы за подготовку к боевым действиям на стороне "ДНР"
"Наши гроші" обвинили "Батькивщину" в использовании подставных доноров
"Наши гроші" обвинили "Батькивщину" в использовании подставных доноров
Габсбургский счёт
Габсбургский счёт
Украина и Россия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
Украина и Россия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
Глава КСУ обеспокоен негативной реакцией на отмену статьи о незаконном обогащении
Глава КСУ обеспокоен негативной реакцией на отмену статьи о незаконном обогащении
Гриценко и Садовый намекнули на объединение
Гриценко и Садовый намекнули на объединение
Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД
Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД
ГлавнаяПолитика

Нацполиция расследует, кто дал деньги на залог кандидату Юрию Тимошенко

Дело возбуждено по статье "препятствование осуществлению избирательного права".

Нацполиция расследует, кто дал деньги на залог кандидату Юрию Тимошенко
Юрий Тимошенко
Фото: YouTube

Национальная полиция ведет расследование в отношении кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Об этом сообщается в расследовании программы "Схемы" со ссылкой на Нацполицию.

"Мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали", - ранее сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Позже в Нацполиции официально сообщили "Схемам", что Аваков говорил о Юрии Тимошенко.

"Сейчас, по данным Нацполиции, следователи расследуют уголовное производство, в котором говорится о возможном обмане избирателей, в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" кандидату Юрию Тимошенко на залог. Статья - препятствование осуществлению избирательного права", - отмечают журналисты.

Сам Тимошенко в комментарии заявил, что считает это расследование политическим преследованием.

"Известно, что открыли производство и давление, сильное давление, оно началось еще задолго до выдвижения ... И это начиналось даже в "Народном фронте". И когда они услышали, что я решил где-то там, не согласовав свои действия, выдвигаться-баллотироваться - они сразу начали меня запугивать", - утверждает кандидат в президенты.

Юрий Тимошенко - народный депутат, ныне внефракционный. Ранее был в "Народном фронте". Он - официальный кандидат в президенты Украины. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает его выдвижение на пост главы государства политической технологией Петра Порошенко, направленной против нее.

Ранее сообщалось, что трое кандидатов в президенты еще не открыли счета избирательных фондов. Один из них - нардеп Юрий Тимошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также