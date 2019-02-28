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Суд Лондона арестовал особняки Фирташа по иску российского ВТБ

Бизнесмена также обязали раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание.

Суд Лондона арестовал особняки Фирташа по иску российского ВТБ
Дмитрий Фирташ
Фото: etcetera.media

Суд Лондона арестовал два особняка, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщила российская газета "Коммерсант".

Отмечается, что обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в £50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд руб.

Лондонский суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание.

По данным источников, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол. Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Фирташа.

Заявление представителей ВТБ было признано обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании. Под обеспечительные меры попали в первую очередь два "объекта элитной недвижимости" в центре Лондона. Одним из них оказался пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком.

В пресс-службе банка ВТБ подтвердили информацию об аресте имущества Фирташа. "Мы приветствуем решение Высокого суда Англии и Уэльса об аресте имущества Дмитрия Фирташа", - заявили в российском банке, отметив, что возврата средств ВТБ "будет добиваться всеми доступными способами в рамках законодательства".

Напомним, в ноябре 2015 года стало известно, что украинский бизнесмен Фирташ оказался владельцем бывшей станции лондонского метро Brompton Road, за которую он заплатил 53 млн фунтов стерлингов, а также расположенного неподалеку дома.

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