Зачем россияне открыли отделение ИППО в Лондоне?

21 февраля состоялось открытие британского филиала Императорского Православного Палестинского Общества в Лондоне. Все бы ничего, но с открытием филиала неправительственной организации поздравляет на официальном брифинге спикер МИД РФ Мария Захарова . На фоне резкого ухудшения отношений с Великобританией, в связи с отравлением в Солсбери , это выглядит странным. Неужели россияне хотят восстановить отношения, начав с культурной жизни? Давайте разбираться.

Фото: Википедия Флаг ИППО на башне Сергиевского подворья в Иерусалиме.

ИППО – это международная общественная организация, созданная еще в конце XIX века. Среди уставных целей значится «содействие Русской Православной Церкви» и «развитие связей Российской Федерации со странами Ближнего Востока и Средиземноморского региона». Британия как бы не очень соответствует заявленным географическим широтам, но это, видимо, никого не смущает.

Судя по новостям на сайте ИППО, основная деятельность организации сводится к проведению выставок, фестивалей, конференций, а также содействию оказания гуманитарной помощи в Сирии и на Донбассе. В Сирию поставляют медикаменты, а вот на Донбасс российские учебники. Основным финансовым источником являются добровольные пожертвования и членские взносы. За прошедшие 5 лет объем средств организации вырос более чем в 15 раз в рублях, или в 7 раз в долларовом эквиваленте. По итогам 2017 г. чистая прибыль общества составила 2,8 млн рублей, всего же на балансе организации находится 140 млн рублей (2,1 млн долларов).

Возглавляет организацию Сергей Степашин. У него солидный послужной список ‒ директор контрразведки, директор ФСБ, Министр юстиции, глава МВД, Премьер-министр, Председатель Счетной палаты РФ. Попечительский совет состоит из менеджеров крупных компаний, а возглавляет его Николай Токарев ‒ президент Транснефти, генерал-майор ФСБ в отставке. В 80-х гг. он работал в резидентуре КГБ, в Дрездене, вместе с Владимиром Путиным. В органах управления организации состоят российские государственные деятели, послы, депутаты, духовенство, а также деятели культуры. Однако полного списка действительных членов организации в открытом доступе нет.

Возглавил лондонский филиал ИППО Майкл Уинн-Паркер – представитель британской аристократии, который на протяжении своей жизни занимался общественной деятельностью. Он состоял в различных организациях от сообществ англоязычных жителей Шри-Ланки и Непала до организации Британских вооруженных сил (British Forces Foundation). Ранее Уинн-Паркер уже возглавлял попечительский совет филиал ИППО в Эстонии, а также состоял в благотворительном фонде Григория Богослова при Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Фонд занимался организацией различных конференций и выставок по продвижению русской культуры в Эстонии.

Фото: ИППО Слева-направо: Сергей Степашин и Майкл Уинн-Паркер

Формально открытие британского филиала связывают с увековечиванием памяти княгини Елизаветы Федоровны Романовой, которая была внучкой королевы Великобритании Виктории.

Пока еще британский филиал находится в процессе становления, тяжело утверждать со стопроцентной уверенностью, чем именно он будет заниматься, вне зависимости от задекларированных целей. Однако, проанализировав деятельность филиалов ИППО в других странах, можно составить определенное представление об этой организации.

Пример Греции

Летом прошлого года вспыхнул дипломатический скандал между Россией и Грецией, результатом которого стала высылка 2 граждан России и запрет въезда еще двум. Их обвинили в попытках подкупа глав муниципалитетов, а также митрополитов Элладской Православной Церкви. Конкретных фамилий греки не называли, ограничившись лишь одной организацией ‒ Императорское Православное Палестинское Общество.

В Греции филиал ИППО возглавляет бизнесмен Симос Панагиотидис. Ранее он был управляющим компаний Aktor Concessions S.A. и Aktor S.A. Эти фирмы вместе с ВТБ-банком занимались постройкой мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге. По сообщениям греческих СМИ на Симоса завели уголовное дело и осудили за мошенничество на 7 лет, но приговор еще не вступил в силу, поскольку он подал апелляцию.

Заместителем Симоса является Алексей Попов, бывший генконсул РФ в Салониках. Он и является одним из высланных дипломатов. После того как его на посту генконсула РФ сменил нынешний диппредставитель Алексей Щербаков, Попов стал заместителем главы греческого филиала ИППО. Он многолетний сотрудник МИД РФ, свободно владеет греческим языком, а также почти не пропускает сколько нибудь значимых церковных событий на Афоне.

Фото: Romfea.gr Слева-направо: Константин Габаэридис, Генконсул РФ в Салониках Алексей Попов, председатель ИППО Сергей Степашин, митрополит Верийский Серафим, директор греческого филиала ИППО Симос Панагиотидис.

Афон – наименование горы, которая находится на севере Греции. Это особенное монашеское поселение со статусом автономной республики. И Афон – это еще одна площадка борьбы Москвы и Константинополя. Дело в том, что у афонских монахов достаточно высокий авторитет в православном мире, а их поддержка (на церковном сленге – «благословение») служит своего рода легитимацией. Афон находится в юрисдикции Константинополя, однако особенно ревностные монахи критикуют своего патриарха за излишний модернизм в богословских вопросах. На этих противоречиях играет Москва. По данным греческих СМИ россияне вложили в Афон порядка 200 млн долларов. Подобная ситуация и с материковыми монастырями Греции. Для того, чтобы предотвратить коррупцию и использование монахов в информационных кампаниях Синод Церкви Греции в августе 2018 г. утвердил новые правила. Теперь монастыри подчиняются местным митрополитам, к чьей области они относятся, а прежняя автономия монашеских скитов упраздняется.

Через монашеские консервативные сообщества достаточно легко продвигать идеи России как осажденной крепости, Путина как защитника православия, Катехона, т.е. удерживающего этот мир от прихода Антихриста и т.д. Подобные месседжи адресуются широким массам населения, что позже конвертируется в рейтинги Владимира Путина. Президент РФ является одним из любимых мировых политиков среди рядовых греков. Но подобные месседжи используются не только для поддержания русофильских настроений, но и для антизападной риторики. Более того, на фоне экономического кризиса Греции последних лет, данные идеи падают на благодатную почву.

Кроме идейного влияния, благодаря различным организациям, в том числе и ИППО, на территории Греции появляются объекты русского присутствия – мемориальные стелы русским солдатам, православные храмы с луковичными куполами нетипичные для Греции. В один из таких храмов русским обошелся в 5 млн евро.

ИППО старается наладить контакт с местными митрополитами, чтобы иметь на них влияние. Греческое издание Protagon.gr даже опубликовало список епископов, которые сотрудничают с россиянами (перевод на русский опубликован на портале Cerkvarium). Одним из таких является митрополит Верийский Серафим, именно он благословил работу ИППО в Греции, во время открытия филиала в 2016 году. Многие из данного списка критиковали Преспское соглашение между Грецией и Македонией о переименовании последней. Кстати, это еще одно из обвинений высланным россиянам. В данном кейсе уже засветился российский бизнесмен Иван Саввиди. В центре исследований коррупции и оргпреступности утверждают, что Саввиди потратил на протесты в Македонии порядка 300 тыс. евро.

Несмотря на благовидные рассказы о православии стало ясно, что данную организацию правительство Греции больше не считает просто «общественной организацией». Скорее всего, деятельность общества расценивают в качестве инструмента российского влияния. Да и сам Степашин, не отрицает, что ИППО это «мягкая сила» России.

Фото: Википедия Флаг ИППО на Сергиевском подворье в Иерусалиме, 13 января 2010 г.

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ИППО – формально неправительственная организация, которая де-факто занимается продвижением интересов Кремля. Специфика Великобритании отличается от Греции – там нет собственной православной церкви, от которой зависит признание украинской автокефалии, но, скорее всего, и цели у ИППО в Лондоне иные, нежели в других странах. Поскольку общество возглавляют бывшие (?) руководители КГБ/ФСБ, то есть серьезные подозрения, что филиал ИППО будет использоваться в развед целях.

После отравления Скрипалей в Солсбери были высланы работники российского посольства, которые собирали разведданные, прикрываясь дипломатическим иммунитетом. Мириться с таким положением дел в Кремле явно не хотели, вероятно и придумали посредством ИППО отправить своих агентов в Лондон. В таком случае рассказы об увековечивании памяти княгини Елизаветы – лишь красивая картинка для прикрытия истинных целей организации.