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За прошедшие сутки боевики совершили на Донбассе 7 обстрелов

Запрещенное вооружение применяли трижды.

За прошедшие сутки боевики совершили на Донбассе 7 обстрелов
Фото: Макс Левін

В понедельник, 25 февраля, российские оккупационные войска на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, трижды обстрелы велись с использование артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В результате обстрелов погиб украинский военный, еще один боец получил ранения.

Обстрелы зафиксированы у населенных пунктов Лебединское, Водяное, Луганска, Новотошковского, Новоалександровки, Новгородского и хутора Вольный.

По данным разведки, 25 февраля двое оккупантов убиты и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

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