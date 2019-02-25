Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
ГлавнаяОбществоЖизнь

Российские врачи осмотрели троих раненых украинских моряков

Артеменко получил консультацию офтальмолога.

Российские врачи осмотрели троих раненых украинских моряков
Артеменко Андрей
Фото: facebook/Артеменко Андрей

Трое военнопленных украинских моряков, которых РФ захватила в Черном море, прошли медицинское обследование в Первой градской больнице Москвы. Об этом заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, сообщили российские СМИ.

Морякам было проведено комплексное медицинское обследование: их осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, лор, офтальмолог. Также им была проведена компьютерная томография.

"Как рассказал Артеменко, офтальмолог выписала ему капли и мазь для глаз. Он сказал, что после их применения зрение перестало ухудшаться. Он попросил еще одну консультацию офтальмолога, о чем мы попросили администрацию СИЗО. Эйдер в свою очередь рассказал, что врач все еще констатировал у него посттравматический синдром, но обещал, что через некоторое время он пройдет. С Сорокой членам ОНК не удалось пообщаться, так как он был на очередном обследовании", - сказал Мельников.

Ранее адвокат Николай Полозов рассказал, что моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку вывозили в больницу без соответствующего согласия, не уведомив о своих действиях. У каждого из трех раненых украинских пленных моряков остаются осколки в теле, однако официальной информации о состоянии их здоровья Россия до сих пор не предоставила.

Напомним, Федеральная служба безопасности России отказалась передать троих раненых украинских моряков, для обследования и лечения в Украину или третью страну.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также