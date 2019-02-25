Российские врачи осмотрели троих раненых украинских моряков

Трое военнопленных украинских моряков, которых РФ захватила в Черном море, прошли медицинское обследование в Первой градской больнице Москвы. Об этом заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, сообщили российские СМИ.

Морякам было проведено комплексное медицинское обследование: их осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, лор, офтальмолог. Также им была проведена компьютерная томография.

"Как рассказал Артеменко, офтальмолог выписала ему капли и мазь для глаз. Он сказал, что после их применения зрение перестало ухудшаться. Он попросил еще одну консультацию офтальмолога, о чем мы попросили администрацию СИЗО. Эйдер в свою очередь рассказал, что врач все еще констатировал у него посттравматический синдром, но обещал, что через некоторое время он пройдет. С Сорокой членам ОНК не удалось пообщаться, так как он был на очередном обследовании", - сказал Мельников.

Ранее адвокат Николай Полозов рассказал, что моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку вывозили в больницу без соответствующего согласия, не уведомив о своих действиях. У каждого из трех раненых украинских пленных моряков остаются осколки в теле, однако официальной информации о состоянии их здоровья Россия до сих пор не предоставила.

Напомним, Федеральная служба безопасности России отказалась передать троих раненых украинских моряков, для обследования и лечения в Украину или третью страну.