Трех раненых украинских моряков направят на обследование в больницу

Трех раненых украинских военнопленных моряков, находящихся в московском СИЗО Лефортово, направят на обследование в больницу.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По информации от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку будет направлено на обследование в больницу. Наконец РФ прислушался к призывам Украины и всего цивилизованного мира предоставить ребятам медицинскую помощь", - написала Денисова в Facebook.

Денисова надеется, что заявление Москальковой об углубленном обследовании не ограничится поверхностным осмотром, ведь за почти три месяца ребята так и не получили квалифицированного лечения.

Как сообщалось 13 февраля, российская Федеральная служба безопасности отказала раненым военнопленным морякам в лечении за рубежом или в Украине.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила украинских пленных моряков в СИЗО "Лефортово" и убедилась в необходимости предоставления трем из них медицинской помощи.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. Моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.