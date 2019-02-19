Украина за 4 года выплатила около 80 млрд гривен пенсий жителям оккупированного Донбасса

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что все меры для мирного урегулирования есть в минских соглашениях.

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей около 80 млрд грн пенсионных выплат из украинского бюджета. Об этом сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук сегодня на конференции в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"За 4 года Украина выплатила пенсий гражданам, которые находятся на той территории, по данным на 3 дня назад, уже на 79-80 млрд грн. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это $3 млрд", - сказал Марчук в ходе конференции "Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины".

"Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил политик.

Марчук отметил, что минскими соглашениями предусмотрены все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. "В минских документах, которые приняты и подписаны Россией в том числе, есть все необходимое для урегулирования ситуации мирным путем. Проблема только в том, что поведение России: на белое – говорить черное", - сказал Марчук.

"Одним из компонентов переговоров является выплата зарплат сотрудникам "Укрзализныци", которые находятся на той территории… Имеет ли это какое-то отношение к боевым действиям? Нет. Но даже это обсуждается", - отметил он.

Представитель Украины в ТКГ также высказал предположение, что компромисс со стороны Москвы станет возможным после введения в ее отношении дополнительных санкций. "Россия в ближайшее время, как мне видится, возможно, после дополнительных санкций, которые должны вот на днях принять, пойдет на какой-то компромисс на наивысшем уровне. Возможно, если не на уровне Путина, то хотя бы на уровне помощника - Владислава Суркова", - добавил Марчук.

Напомним, накануне Евросоюз одобрил "азовский пакет" санкций в отношении России.