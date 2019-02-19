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ВККС проводит заседание при участии члена комиссии, которого уволил съезд адвокатов (обновлено)

Комиссия проводит собеседования кандидатов в Верховный Суд.

ВККС проводит заседание при участии члена комиссии, которого уволил съезд адвокатов (обновлено)
Фото: vkksu.gov.ua

Высшая квалификационная комиссия судей проводит заседание при участии Павла Луцюка, которого съезд адвокатов уволил в минувшие выходные. Об этом стало известно из прямой трансляции заседания.

ВККС начала свое заседание без участия Луцюка, но позже он присоединился к работе.

В заседании принимают участие 16 членов комиссии. ВККС проводит пленарные заседания в рамках конкурса в Верховный Суд.

Обновлено 14:04. LB.ua удалось узнать, что Луцюк пребывает на заседании ВККС, ссылаясь на постановление Ровновского окружного админсуда об обеспечении иска члена комиссии, в котором он просит признать недействительным решение съезда. Суд запретил совершать любые действия по поводу увольнения Луцюка и назначения Дроздова.

Напомним, съезд адвокатов 15 февраля выразил недоверие и уволил с должности члена ВККС Павла Луцюка, которого делегировал в этот орган четыре года назад. На замену ему был избран Александр Дроздов, который ранее представлял интересы мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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