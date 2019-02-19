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Полиция разработала "дорожные карты" безопасности на выборах по каждому региону

Силовики намерены обеспечить безопасное голосование для всех избирателей.

Полиция разработала "дорожные карты" безопасности на выборах по каждому региону
Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция разработала "дорожные карты" обеспечения безопасности на выборах президента по каждому региону Украины.

Об этом рассказал на брифинге во вторник советник министра внутренних дел Иван Стойко.

"Советники министра и члены координационного штаба работают не только в Киеве, но и во всех регионах. Поэтому в каждом регионе Национальная полиция разрабатывает план обеспечения общественной безопасности во время выборов, чтобы каждый гражданин имел возможность прийти и проголосовать безопасно. С помощью этой «дорожной карты» можно отследить, какие силы и где именно будут задействованы в день голосования. В день выборов будет работать патрульная полиция, управление защиты экономики и другие структуры и подразделения", - цитирует Стойко пресс-служба МВД.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков раньше сказал, что в день выборов на работу выйдет почти весь личный состав полиции - около 130 тысяч человек.

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