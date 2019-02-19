Полиция разработала "дорожные карты" безопасности на выборах по каждому региону

Национальная полиция разработала "дорожные карты" обеспечения безопасности на выборах президента по каждому региону Украины.

Об этом рассказал на брифинге во вторник советник министра внутренних дел Иван Стойко.

"Советники министра и члены координационного штаба работают не только в Киеве, но и во всех регионах. Поэтому в каждом регионе Национальная полиция разрабатывает план обеспечения общественной безопасности во время выборов, чтобы каждый гражданин имел возможность прийти и проголосовать безопасно. С помощью этой «дорожной карты» можно отследить, какие силы и где именно будут задействованы в день голосования. В день выборов будет работать патрульная полиция, управление защиты экономики и другие структуры и подразделения", - цитирует Стойко пресс-служба МВД.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков раньше сказал, что в день выборов на работу выйдет почти весь личный состав полиции - около 130 тысяч человек.