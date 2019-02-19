Горбатюк заявил об отсутствии поддержки в расследовании преступлений против Майдана

Начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что расследование преступлений против активистов Майдана в 2013-2014 годах до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины и правоохранительных органов, при том что 36 лиц, уведомленных о подозрении, продолжают работать в правоохранительных органах.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Пять лет после событий Евромайдана" в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день из уведомленных о подозрении 36 продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 - на руководящих должностях", - сказал Горбатюк.

Он также напомнил, что в порядке специального - "заочного" - досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений уведомлены бывшие руководители государства, которых подозревают в организации преступлений.

Горбатюк добавил, что понимает неполноценность и недостаточность нынешних результатов следствия.

"Почему не достигнуты полноценные результаты, несмотря на все приложенные усилия? Из всех лиц, которые окружали расследование, только семьи Небесной Сотни, их адвокаты, представители общественных организаций (оказывали содействие следствию, - ред.)... К сожалению, той помощи, поддержки, которая нужна была и которую, прежде всего, декларировали, (следователи, - ред.) ее не получали. (поддержку, - ред.) Именно от руководства государства, руководства правоохранительных органов", - сказал начальник Управления спецрасследований ГПУ.

В этом контексте он рассказал о действиях руководства МВД и СБУ, которые не способствовали расследованию, за исключением расследования использования "титушек" на Майдане.

Напомним, в ноябре прошлого года Горбатюк отчитываясь о ходе следствия по делам Майдана, заявлял, что упрёки относительно ненадлежащего расследования дел Майдана и отсутствия результатов несправедливы. По его словам, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста, и большая часть преступлений раскрыта - установлены обстоятельства, исполнители, организаторы, пособники. По словам Горбатюка, уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд. Под стражей находятся 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, девять - осуждены к лишению свободы.

Вместе с тем, он признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. Горбатюк также упрекал судебные инстанции в затягивании рассмотрения таких дел.