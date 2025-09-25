На Черкащині прокурора, фігуранта “справ Майдану”, підозрюють у незаконному оформленні собі інвалідності

Прокурору, голові МСЕК та трьом членам комісії загрожує до 8 років за гратами.

У Черкаській області працівники ДБР викрили прокурора окружної прокуратури, який незаконно оформив собі інвалідність.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Прокурор за допомогою посадовців медико-соціальної експертної комісії незаконно оформив собі другу групу інвалідності та отримав виплати від держави понад 532 тис. грн.

Прокурору допомагали три члени обласної МСЕК. У 2019 році вони свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.

На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.

Отримавши фіктивні папери, прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області. Загалом на його рахунок перерахували понад пів мільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, у межах розслідування “справ Майдану” встановлено, що цей же прокурор, працюючи у січні 2014 року слідчим райвідділу міліції, фальсифікував матеріали кримінальних проваджень. Він незаконно затримував громадян і притягував їх до відповідальності, перешкоджаючи мирним акціям у Черкасах.

Прокурору, голові МСЕК та трьом членам комісії інкриміновано ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.