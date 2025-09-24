Суд залишив без змін запобіжний захід Шуфричу

Шевченківський районний суд Києва 24 вересня залишив чинним запобіжний захід длянардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якого обвинувачують у державній зраді.

Він і надалі перебуватиме під вартою щонайменше до 5 жовтня, повідомляє Суспільне.

Під час засідання адвокати Шуфрича просили змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, посилаючись на погіршення стану здоров’я підзахисного. За словами захисту, політик потребує медичної реабілітації, зокрема після операції на вусі.

Сам Шуфрич підтримав клопотання, зазначивши, що вже сім місяців потерпає від сильного болю та має труднощі з пересуванням.

Прокурори наполягали на збереженні запобіжного заходу, наголошуючи на існуванні ризиків втечі та впливу на слідство. На засіданні вони також зачитали частину обвинувального акту.

Справа Шуфрича