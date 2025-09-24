Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Суд залишив без змін запобіжний захід Шуфричу

Захист просив домашній арешт через стан здоров’я.

Суд залишив без змін запобіжний захід Шуфричу
Фото: Суспільне

Шевченківський районний суд Києва 24 вересня залишив чинним запобіжний захід длянардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якого обвинувачують у державній зраді. 

Він і надалі перебуватиме під вартою щонайменше до 5 жовтня, повідомляє Суспільне.

Під час засідання адвокати Шуфрича просили змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, посилаючись на погіршення стану здоров’я підзахисного. За словами захисту, політик потребує медичної реабілітації, зокрема після операції на вусі.

Сам Шуфрич підтримав клопотання, зазначивши, що вже сім місяців потерпає від сильного болю та має труднощі з пересуванням.

Прокурори наполягали на збереженні запобіжного заходу, наголошуючи на існуванні ризиків втечі та впливу на слідство. На засіданні вони також зачитали частину обвинувального акту.

Справа Шуфрича

  • До нардепа прийшли із обшуками 15 вересня 2023. Тоді ж у нього знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом.
  • Того ж дня нардеп отримав підозру у держзраді, і його відправили під варту без права внесення застави.
  • Через декілька днів Верховна Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.
  • У квітні 2024-го помічника нардепа Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні Росгвардії у Криму.
