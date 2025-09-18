Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаПраво

У Запоріжжі викрили подружжя агентів РФ, яке планувало вчинити теракт проти військових

Розслідування встановило, що виконавцями російського “замовлення” виявилися завербовані РФ місцевий різноробочий та його дружина, яка працювала касиркою на заправці.

У Запоріжжі викрили подружжя агентів РФ, яке планувало вчинити теракт проти військових

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту в Запоріжжі, який планувало вчинити подружжя агентів РФ. Про це йдеться у пресрелізі служби.

На замовлення ворога фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місця перебування військових або на маршрутах їхнього пересування містом.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористів о 5 ранку, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Розслідування встановило, що виконавцями російського “замовлення” виявилися завербовані РФ місцевий різноробочий та його дружина, яка працювала касиркою на заправці.

До уваги російських спецслужбістів пара потрапила, коли шукала “легких заробітків” у Телеграм-каналах.

Відповідно до ворожих інструкцій завданням подружжя було знайти пункти найбільшого зосередження будь-яких українських військових. Виявивши одну з таких локацій, агенти погодили “ціль” з куратором та виготовили СВП. Під час закупівлі складових до вибухівки вони приховували обличчя мотошоломами для уникнення ідентифікації на камерах спостереження.

Також фігуранти заховали в каністру телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.Таку “відеопастку” агенти мали встановити поруч з місцем проживання українських військових, щоб відстежувати їхнє наближення до точки запланованого теракту. Росіяни планували потім дистанційно активувати СВП.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies