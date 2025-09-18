Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Судитимуть львів’янина, який забув люльку з дитиною на даху авто і поїхав

У Львові судитимуть 47-річного чоловіка, який забув люльку з дитиною на даху автомобіля та поїхав, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували обвинувальний щодо львів’янина до суду. Йому інкримінують залишення в небезпеці.

Слідство встановило, що обвинувачений, будучи зі своїми двома півторамісячними дітьми, залишив в небезпеці одного з них. 

Зокрема, чоловік поставив люльку з сином на дах своєї автівки, забувся та поїхав. Внаслідок чого люлька з дитиною впала на узбіччя. 

Перехожі, які стали очевидцями події, викликали швидку допомогу та правоохоронців.

Потерпілому немовляті лікарі діагностували тілесні ушкодження.

За клопотанням прокурора обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
