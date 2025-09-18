Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Право

На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання 2,4 млн грн на закупівлі електроенергії

Очільник державного підприємства та директор ТОВ уклали договір про закупівлю електроенергії, у який постійно вносили зміни.

На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання 2,4 млн грн на закупівлі електроенергії

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили злочинну схему заволодіння 2,4 млн грн на закупівлі електроенергії.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

“Оперативники кіберполіції спільно зі слідчими управління ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Очільник державного підприємства та директор ТОВ уклали між державним підприємством та товариством договір про закупівлю електроенергії, в якому чітко зазначалися ціна і плановий обсяг постачання.

Надалі неодноразово вносилися зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, безпідставно збільшуючи вартість електроенергії, які підписував посадовець держпідприємства.

Унаслідок протиправних дій на рахунок товариства надлишково перераховано понад 2,4 млн грн бюджетних коштів.

Слідчі оголосили фігурантам підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років за ґратами.
