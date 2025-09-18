Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Судитимуть суддю з Донеччини, яка поширювала проросійські наративи

Обвинувачена через месенджер неодноразово поширювала проросійські наративи, називаючи агресію РФ “правомірною”.

Судитимуть суддю з Донеччини, яка поширювала проросійські наративи
Фото: З відкритих джерел

Завершено розслідування щодо судді Мар’їнського районного суду Донецької області, яка поширювала проросійські наративи та заперечувала збройну агресію Росії, повідомили в Офісі генпрокурора.

Її обвинувачують у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також у визнанні правомірною тимчасової окупації частини території держави (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Слідство встановило, що у 2022–2024 роках обвинувачена через месенджер неодноразово поширювала проросійські наративи, називаючи агресію РФ “правомірною”, а тимчасову окупацію частини території України – “законною”.

За згодою Вищої ради правосуддя до судді застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Також накладено арешт на її автомобіль, чотири квартири та земельну ділянку з метою забезпечення можливої конфіскації. 

В ОГП зазначають, що триває судовий розгляд щодо голови цього ж районного суду, якому раніше повідомлено про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України. За рішенням Вищої ради правосуддя його відсторонено від посади, наразі він перебуває під вартою.

“Досудове розслідування здійснювали слідчі ГСУ ДБР за оперативного супроводу працівників ТУ ДБР у м. Краматорську”, ‒ зазначено у пресрелізі.
