Російський суддя, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя, заочно отримав підозру

У серпні та листопаді 2024 року Простов незаконно засудив до 18 років позбавлення волі двох воїнів Національної гвардії.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру судді Південного окружного військового суду РФ Костянтину Простову, який призначає тюремні вироки полоненим українським військовим.

Як ідеться на сайті СБУ, у серпні та листопаді 2024 року Простов незаконно засудив до 18 років позбавлення волі двох воїнів Національної гвардії України, які входили до складу 12-ї бригади спецпризначення і обороняли Маріуполь.

Це вже другий задокументований випадок, коли російський суддя організовує показові «судилища» проти українських військовополонених. У червні він отримав першу заочну підозру від СБУ за аналогічні вироки ще двом нацгвардійцям.

Слідчі наголошують, що своїми діями російський суддя грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Зокрема, статті 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року забороняють позбавляти волі комбатантів за участь у бойових діях.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно оголосила Простову нову підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Оскільки підозрюваний перебуває на території країни-агресора, тривають заходи для його притягнення до відповідальності.