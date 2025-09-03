СБУ затримала двох російських агітаторів у Харкові і Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох прокремлівських агітаторів, які діяли у Харкові та Запоріжжі. Чоловіки виправдовували воєнні злочини рашистів та чекали на повну окупацію східного та південного регіонів України.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, затримані поширювали антиукраїнські дописи у профільних групах Телеграм-каналів.

У Запоріжжі правоохоронці затримали 60-річного власника місцевої юридичної фірми, який в інтернеті закликав окупантів масово вбивати українців та захоплювати нові території нашої держави.

Під час затримання фігурант намагався сховатися під ліжком у власному помешканні.

У Харкові викрито 54-річного працівника міської поліграфічної компанії, який публічно вихваляв окупаційні угруповання рф та очікував на окупацію прифронтового міста.

Встановлено, що такі дописи він публікував у ворожий чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку та працює на російські спецслужби.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь РФ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами незаконних дій.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.