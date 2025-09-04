Росіяни засудили військовослужбовця корпусу "Азов" до 24 років позбавлення волі

Російський суд засудив до 24 позбавлення волі військовослужбовця корпусу "Азов", молодшого сержанта Олега Марічану за начебто "вбивство цивільного".

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Військовослужбовця "Азову", молодшого сержанта Олега Марічану засудили за ніби-то "вбивство мирного мешканця у Маріуполі". За версією російського слідства, захисник з напарником вимагали автомобіль у місцевого мешканця, а після відмови — відкрили вогонь", — ідеться у повідомленні.

Фото: Маріупольська міська рада

Окупаційний суд призначив Олегу Марічану покарання у вигляді 24 років позбавлення волі із відбуванням у виправній колонії суворого режиму.

Зазначається, що окупанти регулярно виносять вироки захисникам Маріуполя, звинувачуючи їх у вбивствах та злочинах. При цьому не проводиться жодної незалежної експертизи, немає участі незалежних адвокатів та доказів, які могли б підтвердити звинувачення. "Усе це цілеспрямована робота направлена на дискредитацію захисників України", - наголосили у повідомленні.

У міськраді нагадали, що під час блокади українського Маріуполя навесні 2022 року російські військові знищили 90% важливої критичної інфраструктури міста, зруйнували та пошкодили понад 50% багатоквартирних та понад 38 тисяч приватних будинків. За попередніми даними через російські обстріли по житлових кварталах, лікарням та масовим укриттям людей - загинуло понад 22 тисячі мирних маріупольців. Але ця кількість жертв може бути в рази більшою.