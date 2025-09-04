Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Росіяни засудили військовослужбовця корпусу "Азов" до 24 років позбавлення волі

Молодшого сержанта Олега Марічану засудили за ніби-то "вбивство мирного мешканця у Маріуполі".

Росіяни засудили військовослужбовця корпусу "Азов" до 24 років позбавлення волі
Фото: Маріупольська міська рада

Російський суд засудив до 24 позбавлення волі військовослужбовця корпусу "Азов", молодшого сержанта Олега Марічану за начебто "вбивство цивільного".

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Військовослужбовця "Азову", молодшого сержанта Олега Марічану засудили за ніби-то "вбивство мирного мешканця у Маріуполі". За версією російського слідства, захисник з напарником вимагали автомобіль у місцевого мешканця, а після відмови — відкрили вогонь", — ідеться у повідомленні.

Фото: Маріупольська міська рада

Окупаційний суд призначив Олегу Марічану покарання у вигляді 24 років позбавлення волі із відбуванням у виправній колонії суворого режиму.

Зазначається, що окупанти регулярно виносять вироки захисникам Маріуполя, звинувачуючи їх у вбивствах та злочинах. При цьому не проводиться жодної незалежної експертизи, немає участі незалежних адвокатів та доказів, які могли б підтвердити звинувачення. "Усе це цілеспрямована робота направлена на дискредитацію захисників України", - наголосили у повідомленні.

У міськраді нагадали, що під час блокади українського Маріуполя навесні 2022 року російські військові знищили 90% важливої критичної інфраструктури міста, зруйнували та пошкодили понад 50% багатоквартирних та понад 38 тисяч приватних будинків. За попередніми даними через російські обстріли по житлових кварталах, лікарням та масовим укриттям людей - загинуло понад 22 тисячі мирних маріупольців. Але ця кількість жертв може бути в рази більшою.
