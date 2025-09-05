Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Суспільство

У Запоріжжі співробітника енергокомпанії затримали за підозрою у допомозі ворогу готувати обстріли інфраструктури

Агентом виявився 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу.

У Запоріжжі співробітника енергокомпанії затримали за підозрою у допомозі ворогу готувати обстріли інфраструктури
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі російського агента, який готував нову серію повітряних атак рашистів по енергетичній інфраструктурі України, передає СБУ. 

Головним завданням фігуранта був пошук і передача ворогу координат підстанцій, що генерують електроенергію для Запорізької і Дніпропетровської областей. 

Як встановило розслідування, російським агентом виявився 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу. Російська воєнна розвідка (більш відома як гру) завербувала його через Телеграм-канали.

За інструкцією куратора фігурант влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати для ворога «зсередини» підприємства.

Зокрема, агент доповідав рашистам про наслідки їхніх атак по енергетичних об’єктах, а також збирав дані щодо відновлення потужностей підприємств після обстрілів. 

Також фігурант періодично їздив на Дніпропетровщину, де вишукував аналогічну інформацію про функціонування енергосистеми регіону.

Під час формування агентурного «звіту» зловмисник позначав геолокації потенційних «цілей» на гугл-карті та готував текстовий опис кожного об’єкта.

Співробітники СБУ затримали російського «крота» і провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
