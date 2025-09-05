У Харківській області троє цивільних загинули унаслідок атак РФ

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, 6 – постраждали.
Про це повідомив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
У селі Хотімля Старосалтівської громади загинули 45-річний і 40-річний чоловіки та 25-річна жінка, постраждали чоловіки 32, 42 і 47 років.
У Куп’янську постраждав 60-річний чоловік, а у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждали 28-річний чоловік і 18-річна жінка.
Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету у сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинули 41-річний і 51-річний чоловіки, постраждали 36-річний і 51-річний чоловіки.
У Лозівському районі тривають роботи з відновлення електропостачання після ворожого обстрілу, що стався 3 вересня. Станом на ранок у місті Лозова застосовуються тригодинні підключення абонентів до електромережі, почергово різні райони. У Близнюківській громаді електропостачання відновили повністю.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета (тип встановлюється);
- 2 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Ланцет»;
- 1 БпЛА типу «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено будівлю коледжу (м. Богодухів);
- у Лозівському районі пошкоджено кіоск (с. Верхня Самара).
У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстровано 101 людину. Залишилося 28 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 1578 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.
- Росіяни атакували на Харківщині працівників ремонтно-дорожньої служби, троє людей загинули.