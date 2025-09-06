У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
КАБи, реактивна артилерія та дрони: ворог обстріляв Сумщину

РФ здійснила 146 обстрілів по 55 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумщини.

КАБи, реактивна артилерія та дрони: ворог обстріляв Сумщину
Наслідки російського обстрілу
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби російські окупанти здійснили 146 обстрілів по 55 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари з РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА: 30 ударів КАБів; майже 20 ударів РСЗВ та понад 20 скидання ВОГ з БпЛА.

Крім того, ворогздійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини.

У Зноб-Новгородській громаді через атаку РФ пошкоджено 2 автомобілі, у Середино-Будській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, 2 автомобілі;

У Шосткинській громаді пошкоджено господарчу споруду, у Річківській громаді пошкоджено приватний будинок.

У Сумській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, нежитлові приміщення, у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок, 3 автомобілі.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 11 людей. 

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 15 хвилин.
