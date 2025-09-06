Експосадовець Львівської митниці отримав 3,5 роки позбавлення волі за сприяння контрабанді

Експосадовець Львівської митниці отримав 3,5 роки позбавлення волі, повідомляє Центр протидії корупції.

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього інспектора митного посту «Угринів» Львівської митниці Назарія Кота.

За даними слідства, він сприяв незаконному переміщенню електроніки поза митним контролем та несплати митних платежів на суму понад 15 млн грн.

Коту призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3,5 роки зі штрафом 8,5 тисяч грн. Також він не зможе обіймати посади в митниці протягом двох років.

За даними НАБУ, у квітні 2023 року Кіт пропустив через пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» партію мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків, моноблоків вартістю понад 66 млн грн без сплати митних платежів.

Службовець митниці вніс недостовірні відомості до системи митного оформлення «Інспектор», вказавши, що транспортний засіб рухався без вантажу.

Вилучений товар реалізували на аукціонах. Переможці аукціонів сплатили понад 15 млн грн митних платежів, а гроші від продажу товару розмістили на депозитному рахунку АРМА.

Суд також застосував спецконфіскацію та передав в дохід держави понад 23 млн грн і доходи, отримані від розміщення коштів на депозиті (майже 3 млн грн).