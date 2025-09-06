Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
ГоловнаСуспільствоПодії

Експосадовець Львівської митниці отримав 3,5 роки позбавлення волі за сприяння контрабанді

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього інспектора митного посту «Угринів» Львівської митниці Назарія Кота.

Експосадовець Львівської митниці отримав 3,5 роки позбавлення волі за сприяння контрабанді
Фото: Макс Требухов

Експосадовець Львівської митниці отримав 3,5 роки позбавлення волі, повідомляє Центр протидії корупції.  

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього інспектора митного посту «Угринів» Львівської митниці Назарія Кота. 

За даними слідства, він сприяв незаконному переміщенню електроніки поза митним контролем та несплати митних платежів на суму понад 15 млн грн.

Коту призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3,5 роки зі штрафом 8,5 тисяч грн. Також він не зможе обіймати посади в митниці протягом двох років.  

За даними НАБУ, у квітні 2023 року Кіт пропустив через пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» партію мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків, моноблоків вартістю понад 66 млн грн без сплати митних платежів.

Службовець митниці вніс недостовірні відомості до системи митного оформлення «Інспектор», вказавши, що транспортний засіб рухався без вантажу. 

Вилучений товар реалізували на аукціонах. Переможці аукціонів сплатили понад 15 млн грн митних платежів, а гроші від продажу товару розмістили на депозитному рахунку АРМА.

Суд також застосував спецконфіскацію та передав в дохід держави понад 23 млн грн і доходи, отримані від розміщення коштів на депозиті (майже 3 млн грн).
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies