Зеленський: Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів

Зеленський: Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів
Зеленський на інтерв'ю ABC News
Фото: ABC News

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці "дала йому те, що він хотів".

Про це він розповів в інтерв'ю ABC News.

"Шкода, що України там не було. Тому що, думаю, президент Трамп дав Путіну те, що той хотів. Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. І я думаю, Путін це отримав. І дуже шкода", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Путін не хоче зустрічатися з ним, але дуже хотів зустрітися з президентом Сполучених Штатів, "щоб показати всім відео та зображення, що він там є".

У розмові з журналісткою на розбомбленому американському заводі Flextronics у Мукачеві Зеленський наголосив, що, на його думку, для припинення війни потрібен більший тиск на Росію з боку американських і європейських союзників.

Водночас, він нагадав, що "деякі з них продовжують купувати російську нафту і газ, і це несправедливо". 

"Необхідно припинити купувати будь-які енергоносії в Росії. Це лише один-єдиний спосіб зупинити вбивцю. Потрібно позбавити його зброї. Енергія - це його зброя", - додав Зеленський.

Стосовно гарантій безпеки, які Україна обговорювала зі США та Європою, президент пояснив, що вони "можуть ґрунтуватися лише на нашій армії". Він пояснив, що Трамп дійсно хоче закінчити цю війну. Але якщо говорити про справедливий і тривалий мир, то важливо, щоб Росія не мала можливості продовжувати атаки.

На його думку, РФ може знову почати агресію "через пів року, через рік, через два роки".

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці

Зустріч президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним на Алясці відбулася 15 серпня 2025 року. 

Трамп оцінив зустріч "на 10 балів з 10". Хоча ніяких конкретних домовленостей щодо припинення війни в Україні не було досягнуто. Путін не погодився на зустріч із Зеленським, а Росія ігнорує пропозиції США щодо гарантій безпеки.

Трамп, який спочатку вважав зустріч успішною, згодом почав сумніватися у її результативності. Наразі він розглядає варіанти нових санкцій проти Росії.

  
