Сили оборони: ворог збільшує тиск для захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації

На цій ділянці армія РФ зосередила близько 100 тисяч військових.

Російські окупаційні війська збільшують тиск на Покровсько-Мирноградьку агломерацію, в деякі дні буває до 56 боєзіткнень.

Про це у коментарі Укрінформу заявив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський.

"Зростає тиск ворога на Покровсько-Мирноградську агломерацію, там кількість боєзіткнень коливається. В деякі дні буває 52-56 боєзіткнень, буває трохи менше - 49, але посилюється тиск", — наголосив військовий.

За словами речника, ворог може атакувати Покровсько-Мирноградську агломерацію по 16 напрямках.

"Наприклад, умовно 8-ма ранку: з півдня атака, із північного входу, і протягом дня вони (росіяни - ред.) просто намагаються шукати шпарини в обороні, намагаються їх пробити для того, щоб організувати новий прори", — каже речник.

Загальна середньодобова кількість бойових зіткнень з ворогом на напрямках у зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" — понад 170. Водночас кількість боїв зростає.

"На південні кордони цієї Покровсько-Мирноградської агломерації (росіяни - ред.) вийшли ще восени-напочатку зими минулого року з півдня, але ніяк не могли навіть підійти до Покровська і Мирнограда, потім пробили цей Добропільський виступ, і зараз там тривають дуже активні бойові дії", — каже речник і додає, що на цій ділянці армія РФ зосередила близько 100 тисяч військових.