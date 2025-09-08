Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Сили оборони: ворог збільшує тиск для захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації

На цій ділянці армія РФ зосередила близько 100 тисяч військових. 

Сили оборони: ворог збільшує тиск для захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації
карта Покровського напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська збільшують тиск на Покровсько-Мирноградьку агломерацію, в деякі дні буває до 56 боєзіткнень.

Про це у коментарі Укрінформу заявив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський.

"Зростає тиск ворога на Покровсько-Мирноградську агломерацію, там кількість боєзіткнень коливається. В деякі дні буває 52-56 боєзіткнень, буває трохи менше - 49, але посилюється тиск", — наголосив військовий.

За словами речника, ворог може атакувати Покровсько-Мирноградську агломерацію по 16 напрямках. 

"Наприклад, умовно 8-ма ранку: з півдня атака, із північного входу, і протягом дня вони (росіяни - ред.) просто намагаються шукати шпарини в обороні, намагаються їх пробити для того, щоб організувати новий прори", — каже речник.

Загальна середньодобова кількість бойових зіткнень з ворогом на напрямках у зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" — понад 170. Водночас кількість боїв зростає.

"На південні кордони цієї Покровсько-Мирноградської агломерації (росіяни - ред.) вийшли ще восени-напочатку зими минулого року з півдня, але ніяк не могли навіть підійти до Покровська і Мирнограда, потім пробили цей Добропільський виступ, і зараз там тривають дуже активні бойові дії", — каже речник і додає, що на цій ділянці армія РФ зосередила близько 100 тисяч військових. 
