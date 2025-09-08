Сили оборони: ворог намагається встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська

Російські війська активізували спроби встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська та шляхами підходу до міста.

Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський у коментарі Укрінформу.

"В окупантів стояло і стоїть завдання на весняно-літню кампанію – взяття під контроль усієї території так званої "ДНР". Їхня мета — захопити великі міста, зокрема Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Мирноград. Слов'янськ для них — своєрідний фетиш ще з 2014 року", — сказав Бєльський.

За його словами, російські війська намагаються обійти Лиман з різних напрямків, щоб надалі просунутися у бік Слов’янська. Вони діють із північного сходу — з району Сіверська та Лиману, а також намагаються атакувати з півдня та північного заходу.

"Спочатку вони хочуть взяти Лиман, а потім просунутися до Райгородка, Миколаївки та безпосередньо до околиць Слов'янська, або ж через Святогірськ спуститися вниз. Також можливий напрямок через Краматорськ — уже з півдня", — пояснив речник.

Попри посилення атак, Сили оборони України стримують наступ, однак, за словами Бєльського, тиск з боку російських військ зростає:

"В них нічого не виходить, тому зараз вище керівництво РФ тисне, і вони змушені посилювати натиск", — зазначив він.

Щодо FPV-дронів, Бєльський наголосив, що росіяни активно використовують їх на напрямку Лиман–Райгородок–Слов’янськ, але суттєвого зростання інтенсивності застосування не зафіксовано.

"Вони постійно застосовують звичайні FPV, а також усе більше FPV-дронів на оптоволокні", — додав він.