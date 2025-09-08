“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Сили оборони: ворог намагається встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська

Слов’янськ залишається одним із головних напрямків російського наступу на Донеччині.

Сили оборони: ворог намагається встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська
Фото: https://deepstatemap.live/

Російські війська активізували спроби встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська та шляхами підходу до міста. 

Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський у коментарі Укрінформу.

"В окупантів стояло і стоїть завдання на весняно-літню кампанію – взяття під контроль усієї території так званої "ДНР". Їхня мета — захопити великі міста, зокрема Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Мирноград. Слов'янськ для них — своєрідний фетиш ще з 2014 року", — сказав Бєльський.

За його словами, російські війська намагаються обійти Лиман з різних напрямків, щоб надалі просунутися у бік Слов’янська. Вони діють із північного сходу — з району Сіверська та Лиману, а також намагаються атакувати з півдня та північного заходу.

"Спочатку вони хочуть взяти Лиман, а потім просунутися до Райгородка, Миколаївки та безпосередньо до околиць Слов'янська, або ж через Святогірськ спуститися вниз. Також можливий напрямок через Краматорськ — уже з півдня", — пояснив речник.

Попри посилення атак, Сили оборони України стримують наступ, однак, за словами Бєльського, тиск з боку російських військ зростає:

"В них нічого не виходить, тому зараз вище керівництво РФ тисне, і вони змушені посилювати натиск", — зазначив він.

Щодо FPV-дронів, Бєльський наголосив, що росіяни активно використовують їх на напрямку Лиман–Райгородок–Слов’янськ, але суттєвого зростання інтенсивності застосування не зафіксовано.

"Вони постійно застосовують звичайні FPV, а також усе більше FPV-дронів на оптоволокні", — додав він.
