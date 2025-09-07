Сили оборони: захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації залишається для росіян найважливішою ціллю

Російські військові не покидають спроб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію, через це також і посилюються обстріли цивільної траси біля Слов'янська, однак у цій частині є понад п'ять шляхів, якими можуть підвозитися боєприпаси та провізія.

Про це в ефірі повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський, пише Укрінформ.

"Те, що вони (росіяни — ред.) атакують цивільну трасу не дивно, бо вони не дотримуються міжнародного гуманітарного права. Звісно, це прикро, але Слов'янську це не загрожує. У Слов'янську логістичний шлях, по якому він живиться (це підвоз снарядів, харчування), далі йде на схід і на південь для оборони наших військ, там є понад п'ять шляхів, за якими можуть підвозитися боєприпаси, харчі, вода", — сказав Бєльський.

Щодо ситуації на Покровському напрямку, то за словами речника, через населений пункт Перше Травня інфільтруються російські штурмові групи — по одному-два бійці. За його словами, перед ними не стоїть завдання вступати в бої, вони мають увійти в саме місто.

"Я би сказав, що їхня кількість у самому Покровську не становить критичної загрози. Збройні сили України вираховують і знищують більшість груп", — зазначив він.

Ворог продовжує спроби захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, для росіян це наразі найважливіша ціль.

Бєльський зазначив, що протяжність лінії оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, від Удачного і Котлиного на південному заході від Покровська до верхньої частини так званого Добропільського виступу складає 87 км. На тій ділянці російські окупанти вже накопичили під 100 000 людей.