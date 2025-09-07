​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації залишається для росіян найважливішою ціллю

На цій ділянці російські окупанти вже накопичили під 100 000 людей.

Сили оборони: захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації залишається для росіян найважливішою ціллю
карта Покровського напрямку станом на 7 вересня
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські військові не покидають спроб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію, через це також і посилюються обстріли цивільної траси біля Слов'янська, однак у цій частині є понад п'ять шляхів, якими можуть підвозитися боєприпаси та провізія.

Про це в ефірі повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський, пише Укрінформ.

"Те, що вони (росіяни — ред.) атакують цивільну трасу не дивно, бо вони не дотримуються міжнародного гуманітарного права. Звісно, це прикро, але Слов'янську це не загрожує. У Слов'янську логістичний шлях, по якому він живиться (це підвоз снарядів, харчування), далі йде на схід і на південь для оборони наших військ, там є понад п'ять шляхів, за якими можуть підвозитися боєприпаси, харчі, вода", — сказав Бєльський.

Щодо ситуації на Покровському напрямку, то за словами речника, через населений пункт Перше Травня інфільтруються російські штурмові групи — по одному-два бійці. За його словами, перед ними не стоїть завдання вступати в бої, вони мають увійти в саме місто.

"Я би сказав, що їхня кількість у самому Покровську не становить критичної загрози. Збройні сили України вираховують і знищують більшість груп", — зазначив він.

Ворог продовжує спроби захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, для росіян це наразі найважливіша ціль.

Бєльський зазначив, що протяжність лінії оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, від Удачного і Котлиного на південному заході від Покровська до верхньої частини так званого Добропільського виступу складає 87 км. На тій ділянці російські окупанти вже накопичили під 100 000 людей.
