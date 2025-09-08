Трамп анонсував візити низки європейських лідерів у США і нову розмову з Путіним

Хто саме приїде до Вашингтона не відомо.

Президент США Дональд Трамп заявив вчора, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення війни Росії проти України.

Про це пише Reuters.

Виступаючи перед журналістами після повернення з Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку, Трамп також сказав, що незабаром поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним.

“Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок або вівторок окремо”, – сказав Трамп.

Незрозуміло, кого мав на увазі Трамп, і Білий дім не відповів на запит про подробиці.

Трамп додав, що він “не задоволений” станом російсько-української війни після того, як журналісти запитали про масовану російську повітряну атаку у ніч на неділю, у межах якої була пошкоджена будівля українського уряду. Але він знову висловив впевненість, що війна скоро буде врегульована.

“Ситуація між Росією та Україною, ми збираємося її вирішити”, – сказав Трамп.