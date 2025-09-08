“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Кримські цілі
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп анонсував візити низки європейських лідерів у США і нову розмову з Путіним

Хто саме приїде до Вашингтона не відомо.

Трамп анонсував візити низки європейських лідерів у США і нову розмову з Путіним
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив вчора, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення війни Росії проти України.

Про це пише Reuters.

Виступаючи перед журналістами після повернення з Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку, Трамп також сказав, що незабаром поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним.

“Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок або вівторок окремо”, – сказав Трамп. 

Незрозуміло, кого мав на увазі Трамп, і Білий дім не відповів на запит про подробиці.

Трамп додав, що він “не задоволений” станом російсько-української війни після того, як журналісти запитали про масовану російську повітряну атаку у ніч на неділю, у межах якої була пошкоджена будівля українського уряду. Але він знову висловив впевненість, що війна скоро буде врегульована.

“Ситуація між Росією та Україною, ми збираємося її вирішити”, – сказав Трамп.

  • Раніше міністр фінансів США Скотт Бессен заявив, що Сполучені Штати Америки готові до подальшого посилення тиску на Росію, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.
  • Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що удар Росії по урядовій будівлі в Києві не сигналізує про намір завершити війну дипломатичним шляхом.
  • Дональд Трамп переконував, що протягом двох тижнів може ухвалити рішення про подальші кроки щодо Росії. Цей термін минув 1 вересня. Президент США наполягав на зустрічі Зеленського і Путіна для припинення війни і пригрозив, що може ввести масштабні санкції проти РФ.
  • 2 вересня Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним. Він закликав Європу припинити закупівлю російської нафти, а також пропонує європейцям більше тиснути на Китай.
﻿
