Трамп анонсував візити низки європейських лідерів у США і нову розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив вчора, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення війни Росії проти України.
Про це пише Reuters.
Виступаючи перед журналістами після повернення з Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку, Трамп також сказав, що незабаром поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним.
“Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок або вівторок окремо”, – сказав Трамп.
Незрозуміло, кого мав на увазі Трамп, і Білий дім не відповів на запит про подробиці.
Трамп додав, що він “не задоволений” станом російсько-української війни після того, як журналісти запитали про масовану російську повітряну атаку у ніч на неділю, у межах якої була пошкоджена будівля українського уряду. Але він знову висловив впевненість, що війна скоро буде врегульована.
“Ситуація між Росією та Україною, ми збираємося її вирішити”, – сказав Трамп.
- Раніше міністр фінансів США Скотт Бессен заявив, що Сполучені Штати Америки готові до подальшого посилення тиску на Росію, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.
- Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що удар Росії по урядовій будівлі в Києві не сигналізує про намір завершити війну дипломатичним шляхом.
- Дональд Трамп переконував, що протягом двох тижнів може ухвалити рішення про подальші кроки щодо Росії. Цей термін минув 1 вересня. Президент США наполягав на зустрічі Зеленського і Путіна для припинення війни і пригрозив, що може ввести масштабні санкції проти РФ.
- 2 вересня Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним. Він закликав Європу припинити закупівлю російської нафти, а також пропонує європейцям більше тиснути на Китай.