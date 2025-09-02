Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп заявив, що «дуже розчарований» Путіним

Заява прозвучала на наступний день після чергового дедлайну, який американський президент надав російському диктаторові.

Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: cbsnews.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» Володимиром Путіним і що у війні в Україні «гинуть тисячі людей».

Це він сказав 2 вересня у телефонному інтерв'ю журналісту Скотту Дженнінгсу (для The Scott Jennings Show).

«Я дуже розчарований у ньому (Путіну – Ред.). У нас із ним завжди були чудові стосунки. Я дуже розчарований. Гинуть тисячі людей. Це не американці, які гинуть, а росіяни й українці, і це тисячі, і це війна, яка не має жодного сенсу, і вона ніколи б не почалася, якби я був президентом», - сказав Трамп. 

Лідер США додав, що «подивимося, що станеться» і знову повторив, що «я дуже розчарований у президенті Путіні». 

«І ми зробимо щось, щоб допомогти людям жити. Знаєте, це не питання України... Щотижня гинуть 7 тисяч людей, переважно солдатів, але все одно — 7 тисяч. І якщо я зможу допомогти зупинити це, я вважаю, що зобов’язаний це зробити», - сказав американський президент.

  • 1 вересня сплив черговий дедлайн для російського диктатора, який йому оголосив Трамп. Він наполягав на зустрічі Зеленського і Путіна для припинення війни і пригрозив, що може ввести масштабні санкції проти РФ. або ж нічого не робитиме. Ця заява прозвучала 22 серпня.
  • Зеленський 1 вересня закликав партнерів посилити санкції проти Росії, оскільки вона не демонструє готовність до перемовин.
