Зеленський: Україна точно отримає гарантії безпеки

Під час спільного брифінгу з Президентом Франції Емманюелем Макроном, Володимир Зеленський наголосив, що Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі Коаліції охочих, пише Укрінформ.

"Я дуже вірю в Коаліцію охочих, під головуванням твоїм (Емманюеля Макрона – ред.) і Кіра Стармера, і у нас понад 30 країн ви зібрали. І я дуже сподіваюсь, що сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч і зустріч з нашими командами, а завтра у нас буде Коаліція охочих, результатом якої, я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться — будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо", — каже глава держави.

Зеленський наголосив, що українська команда разом із партнерами спільно працюють заради сильної української армії, гарантій безпеки для людей. "Я не просто в це вірю, ми всі над цим працюємо", — наголосив Зеленський.