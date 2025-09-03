Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Зеленський: Україна точно отримає гарантії безпеки

Гарантії безпеки стануть результатом Коаліції охочих.

Зеленський: Україна точно отримає гарантії безпеки
Фото: Офіс президента

Під час спільного брифінгу з Президентом Франції Емманюелем Макроном, Володимир Зеленський наголосив, що Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі Коаліції охочих, пише Укрінформ. 

"Я дуже вірю в Коаліцію охочих, під головуванням твоїм (Емманюеля Макрона – ред.) і Кіра Стармера, і у нас понад 30 країн ви зібрали. І я дуже сподіваюсь, що сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч і зустріч з нашими командами, а завтра у нас буде Коаліція охочих, результатом якої, я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться — будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо", — каже глава держави. 

Зеленський наголосив, що українська команда разом із партнерами спільно працюють заради сильної української армії, гарантій безпеки для людей. "Я не просто в це вірю, ми всі над цим працюємо", — наголосив Зеленський.

  • "Коаліція охочих" збереться 4 вересня у Єлисейському палаці. На зустрічі Україна планує обговорити, хто з партнерів які гарантії безпеки готовий їй надати.
  • Американського президента Дональда Трампа можуть залучити до участі в засіданні коаліції охочих, що пройде 4 вересня.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів "Коаліції охочих" щодо України.
﻿
