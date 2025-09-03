Вперше за 7 років делегація Китаю відвідає Європарламент

Покращення відносин напряму залежить від позиції Пекіна щодо війни в Україні.

Китайська делегація вперше за понад сім років відвідає Європейський парламент, пише Politico.

Візит запланований на середину жовтня або початок листопада 2025 року. У центрі переговорів — війна Росії проти України, торгівля, роль ООН у світовому порядку та права людини.

Після цієї зустрічі навесні 2026 року відбудеться поїздка європейських парламентарів до Китаю.

Голова міжпарламентської делегації ЄС–Китай Енгін Ероглу наголосив, що економічні відносини потребують змін:

«У нас величезний торговельний дефіцит із Китаєм, і його потрібно скоротити. По суті, ми переносимо своє процвітання в Китай», - зауважив Ероглу.

Водночас він зазначив, що покращення відносин напряму залежить від позиції Пекіна щодо війни в Україні, хоча очікувати зміни позиції КНР наразі «нереалістично».

Останній раз міжпарламентський саміт відбувся в Пекіні у травні 2018 року. Подальші контакти зірвали пандемія COVID-19 та дипломатичний конфлікт, що виник після санкцій КНР проти євродепутатів у 2021 році.