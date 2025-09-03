Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Вперше за 7 років делегація Китаю відвідає Європарламент

Покращення відносин напряму залежить від позиції Пекіна щодо війни в Україні.

Вперше за 7 років делегація Китаю відвідає Європарламент
Європарламент
Фото: ЕРА/UPG

Китайська делегація вперше за понад сім років відвідає Європейський парламент, пише Politico.

Візит запланований на середину жовтня або початок листопада 2025 року. У центрі переговорів — війна Росії проти України, торгівля, роль ООН у світовому порядку та права людини.

Після цієї зустрічі навесні 2026 року відбудеться поїздка європейських парламентарів до Китаю.

Голова міжпарламентської делегації ЄС–Китай Енгін Ероглу наголосив, що економічні відносини потребують змін:

«У нас величезний торговельний дефіцит із Китаєм, і його потрібно скоротити. По суті, ми переносимо своє процвітання в Китай», - зауважив Ероглу.

Водночас він зазначив, що покращення відносин напряму залежить від позиції Пекіна щодо війни в Україні, хоча очікувати зміни позиції КНР наразі «нереалістично».

Останній раз міжпарламентський саміт відбувся в Пекіні у травні 2018 року. Подальші контакти зірвали пандемія COVID-19 та дипломатичний конфлікт, що виник після санкцій КНР проти євродепутатів у 2021 році.

  • Діалог став можливим після взаємного зняття санкцій у квітні 2025 року. Цього літа в Пекіні вже побували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин. Вони зустрілися з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем’єром Держради Китаю Лі Цяном.
﻿
