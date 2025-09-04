Уряд Британії: коаліція охочих постачатиме Україні далекобійні ракети

На засіданні коаліції охочих оголосили про те, що партнери постачатимуть українцям далекобійні ракети. Про це повідомили на сайті британського уряду.
Прем'єр-міністр Кір Стармер привітав це рішення. І зокрема подякував начальникам Генеральних штабів і війським за їхню постійну роботу, спрямовану на забезпечення розгортання сил у разі припинення вогню.
"Прем'єр-міністр також привітав оголошення від партнерів по коаліції охочих постачати далекобійні ракети Україні для подальшого посилення постачань", – йдеться в повідомленні.
- Коаліція охочих засідала 4 вересня у Парижі, частина лідерів долучалася онлайн. Участь брав і спецпредставник США Стів Віткофф, а також планували телефонний дзвінок до Дональда Трампа.