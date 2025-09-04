Уряд Британії: коаліція охочих постачатиме Україні далекобійні ракети

Хто саме з партнерів це робитиме – поки не оголосили.

На засіданні коаліції охочих оголосили про те, що партнери постачатимуть українцям далекобійні ракети. Про це повідомили на сайті британського уряду.

Прем'єр-міністр Кір Стармер привітав це рішення. І зокрема подякував начальникам Генеральних штабів і війським за їхню постійну роботу, спрямовану на забезпечення розгортання сил у разі припинення вогню.

"Прем'єр-міністр також привітав оголошення від партнерів по коаліції охочих постачати далекобійні ракети Україні для подальшого посилення постачань", – йдеться в повідомленні.