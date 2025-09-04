Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
Уряд Британії: коаліція охочих постачатиме Україні далекобійні ракети

Хто саме з партнерів це робитиме – поки не оголосили. 

На засіданні коаліції охочих оголосили про те, що партнери постачатимуть українцям далекобійні ракети. Про це повідомили на сайті британського уряду

Прем'єр-міністр Кір Стармер привітав це рішення. І зокрема подякував начальникам Генеральних штабів і війським за їхню постійну роботу, спрямовану на забезпечення розгортання сил у разі припинення вогню.

"Прем'єр-міністр також привітав оголошення від партнерів по коаліції охочих постачати далекобійні ракети Україні для подальшого посилення постачань", – йдеться в повідомленні. 

  • Коаліція охочих засідала 4 вересня у Парижі, частина лідерів долучалася онлайн. Участь брав і спецпредставник США Стів Віткофф, а також планували телефонний дзвінок до Дональда Трампа.
