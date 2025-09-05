Президент Євроради: членство України в ЄС – найкраща гарантія безпеки

Президент Євроради Антоніу Кошта впевнений, що Україна стане членом Євросоюзу. Він вважає, що вступ до блоку є не лише найкращою гарантією безпеки, а й ефективним шляхом до добробуту українців.

Про це Кошта сказав 5 вересня на пресконференції в Ужгороді, куди він приїхав для участі в конгресі місцевих та регіональних влад. Він відзначив проведення Україною реформ.

“Хочу наголосити, наскільки ми вражені реформам, які ви проводите, попри війну на вашій землі. Ця робота має тривати, і ми тут, щоб підтримувати вас”, – сказав він.

Учора за результатами засідання коаліції охочих президент Володимир Зеленський сказав, що Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки.