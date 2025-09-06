Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Норвегія знижує граничну ціну на російську нафту

Це рішення узгоджено зі зниженням ЄС граничної ціни на нафту з 3 вересня.

Ілюстративе фото
Фото: Роснафта

5 вересня Норвегія знизила граничну ціну на нафту до рівня 47,6 доларів за барель в рамках санкцій проти Росії

Про це повідомила пресслужба МЗС Норвегії.

Зазначається, що це рішення узгоджено зі зниженням ЄС граничної ціни на нафту з 3 вересня. Таким чином нова гранична цінова ставка на російську нафту, що діє в країнах ЄС, також застосовується в Норвегії.

Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів та посилення тиску на російську економіку ускладнюють для російської влади ведення незаконної війни в Україні. Важливо, щоб Норвегія разом з нашими союзниками вживала заходів, які можуть сприяти цьому”, - зазначив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Таке зниження наближає граничну ціну на нафту до виробничих витрат на нафту та зменшує доходи Росії від експорту нафти. 

Також заборонено імпортувати, купувати та передавати російську нафту та нафтопродукти до Норвегії, ЄС та третіх країн. Заборонено надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування або фінансову допомогу, пов'язану з торгівлею, брокерськими послугами або транспортуванням до третіх країн сирої нафти або нафтопродуктів, що походять з Росії або експортуються з Росії. 

Водночас таке надання послуг дозволено для нафти або нафтопродуктів, придбаних за ціною, встановленою в регламенті.
﻿
