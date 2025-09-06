FT: обіцянка Трампа забезпечити бурхливе економічне зростання опинилася під загрозою

Обіцянка Дональда Трампа забезпечити американцям бурхливе економічне зростання опинилася під загрозою через стагнацію ринку праці.

Як пише Financial Times, донедавна президент США міг стверджувати, що його радикальні кроки – від масштабних імпортних тарифів до жорсткої боротьби з імміграцією – спростували критиків завдяки стійкому зростанню зайнятості й відносно стабільній інфляції.

Але нещодавно оприлюднені дані Бюро трудової статистики показали, що зростання кількості робочих місць майже зупинилося: у серпні роботодавці створили лише 22 тисячі вакансій після "слабкого" літа, і це підірвало впевненість у стійкості "економіки Трампа".

Ці дані стали новим аргументом для демократів, які стверджують, що економічні заходи Трампа приносять більше шкоди, ніж користі.

Наприклад, сенатор від Орегону Рон Вайден заявив, що Трамп має звільнити міністра фінансів Скотта Бессента та міністра торгівлі Говарда Лутніка, "перш ніж вони втягнуть економіку в рецесію".

Минулого місяця Трамп відреагував на перші ознаки уповільнення ринку праці звільненням керівника Бюро трудової статистики та різким тиском на Федеральну резервну систему, аби та знизила ставки. Водночас він наполягає, що економіка "в чудовій формі".

Перед цим Трамп поскаржився, що ставки "надто високі", і зазначив, що економічні дані часто переглядаються. Директор Нацеконради Кевін Гассетт назвав дані "аномалією" і "невеликою розчаровуючою цифрою", яка не відображає тенденцій зростання виробництва й інвестицій.

Проте докази слабкості ринку праці накопичуються. Найбільше постраждали галузі, на які Трамп обіцяв зробити ставку: виробництво, будівництво, енергетика та видобувна промисловість. У серпні ці сектори втратили 25 тисяч робочих місць, ще 12 тисяч скорочено в оптовій торгівлі.

Колишня очільниця Бюро трудової статистики за Обами Еріка Грошен вважає ці дані тривожними, і що вони сигналізують про те, що економіка США фактично не створює нових робочих місць. Середній показник за три місяці становить 29 тисяч, а це "фактично нуль для економіки таких масштабів".

Попри це, експерти не очікують різких змін у політиці Білого дому у відповідь на стагнацію ринку праці, радше подальший тиск на ФРС і критику установ, які публікують невигідні статистичні дані.