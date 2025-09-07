Аварію фунікулера в Португалії, ймовірно, спричинили проблему з тросом, ‒ звіт

Квіти на згадку про жертв фунікулера Gloria у Лісабоні

Падіння фунікулера "Глорія" у Лісабоні, ймовірно, спричинили проблеми з тросом. Унаслідок загинуло 16 людей та ще 22 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Фунікулер у середу врізався у будівлю після того, як зійшов з колії.

Португальське Управління з розслідування авіаційних та залізничних аварій опублікувало сьогодні свій перший звіт про розслідування аварії. У звіті йдеться, що кабіни пройшли “не більше ніж приблизно шість метрів”, коли вони “раптово втратили балансувальну силу, що забезпечується тросом, що їх з’єднує”.

“Кабіна № 2 раптово почала рухатися назад, її рух зупинився приблизно через 10 метрів через частковий виїзд за кінець колії та заглиблення нижньої частини вагонетки в кінці кабельної траншеї”, ‒ йдеться у документі.

Кабіна № 1, розташована на вершині Калькада-да-Глорія, продовжила рух вниз, збільшуючи швидкість.

У звіті додається: “Гальмівник кабіни негайно застосував пневматичне гальмо та ручне гальмо, щоб спробувати зупинити рух. Ці дії не вплинули на зупинку чи зниження швидкості кабіни, і вона продовжувала розганятися вниз по схилу”.

Огляд уламків показав, що “з’єднувальний трос обірвався” в точці кріплення до кабіни на вершині пагорба.

Остаточний звіт буде опубліковано пізніше.