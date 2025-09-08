Мілей пообіцяв “прискорити” свої реформи після нищівної поразки на виборах у Буенос-Айресі

Президент Аргентини визнав “явну поразку” своєї партії від лівоцентристського пероністського руху на виборах до законодавчих органів провінції Буенос-Айрес ‒ економічного гіганта країни.

Президент Аргентини, лібертаріанець Хав'єр Мілей пообіцяв “прискорити” свої лібертаріанські реформи після нищівної поразки на провінційних виборах у Буенос-Айресі ‒ напередодні проміжних виборів.

Про це повідомляє France24.

54-річний Мілей скоротив державні витрати, звільнив десятки тисяч державних службовців та очолив масштабну кампанію з дерегуляції з моменту вступу на посаду в грудні 2023 року.

Він визнав “явну поразку” своєї партії від лівоцентристського пероністського руху на виборах до законодавчих органів провінції Буенос-Айрес ‒ економічного гіганта країни.

Мілей визнав невизначені “помилки”, які він пообіцяв “виправити”, але сказав, що не відхилиться “ні на міліметр” від свого порядку денного реформ.

Згідно з офіційними результатами, після підрахунку 91% голосів, лівоцентристська коаліція “Воля Батьківщини” отримала понад 47% голосів проти майже 34% у керівної партії Мілея “Лібертад Аванза” (LLA).

Голоси Буенос-Айреса є показовим показником для Аргентини. Провінція забезпечує понад 30% ВВП Аргентини та на неї припадає 40% усіх виборців, які мають право голосу.