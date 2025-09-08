США запровадили санкції проти шахрайських організацій у Бірмі й Камбоджі, які використовують громадян Сполучених Штатів, ЄС та інших регіонів для здійснення схем на мільярди доларів.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Злочинці в Південно-Східній Азії дедалі частіше використовують уразливості американців в Інтернеті. За оцінками уряду США, у 2024 році американці втратили щонайменше $10 мільярдів через шахрайські операції в Південно-Східній Азії", — ідеться у заяві.

Під санкції США потрапили дев'ять осіб, пов’язаних із центром шахрайства Шве-Кокко в Бірмі, який діє під захистом злочинної організації "Каренська національна армія" (KNA), яка вже під американськими санкціями.

Рубіо наголосив, що ця транснаціональна організація сприяє онлайн-шахрайству та практикує примусову працю.

Крім того, США запровадили санкції проти чотирьох осіб та шести організацій, причетних до керування центрами примусової праці в Камбоджі, де робітників змушують здійснювати шахрайські операції з інвестиціями у віртуальну валюту.

Жертвами цих дій стають люди зі Сполучених Штатах, Європи, Китаї та інших країн.