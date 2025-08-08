США запровадили нові санкції проти низки іранських організацій та осіб

Уряд США оголосив про введення нових санкцій проти низки організацій та осіб в Ірані. Вони допомагали отримувати незаконні прибутки в обхід раніше запровадженого міжнародного ембарго.

Про це повідомив Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

“Сьогодні OFAC вносить до санкційних списків 18 організацій та осіб, які відіграють ключову роль у зусиллях іранського режиму щодо отримання доходів та обходу санкцій США”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження запроваджуються проти низки компаній та осіб у фінансовому й технологічному секторах Ірану.

OFAC повідомляє, що Іран здійснював спроби вийти з міжнародної ізоляції через складні банківські схеми та альтернативні системи обміну платежів. Це мало сприяти отриманню прибутків від нелегального продажу іранської нафти. Крім того, ці системи дозволяють Ірану фінансувати своїх проксі в регіоні, а також чинити утиски проти іранського народу.

В свою чергу, внесені до списку санкцій фінансові та інформаційно-технологічні фірми забезпечували режим передовими технологіями спостереження. Служби безпеки Ірану використовують їх для обмеження доступу до Інтернету та посилення обмежень для жінок.