Румунія підозрює Росію в умисному забрудненні азербайджанської нафти хлоридами

Ця диверсія могла призвести до паливної кризи в ЄС.

Румунська влада розглядає версію про те, що Росія навмисно забруднила азербайджанську нафту, призначену для нафтопереробного заводу Petrobrazi компанії OMV Petrom та інших європейських споживачів, пише G4Media.

Ідеться про гібридну диверсію із застосуванням хлору, який потрапив у великі обсяги сировини.

Забруднення виявили під час транспортування нафти трубопроводом за маршрутом Азербайджан — Грузія — Туреччина. Звідти вона морем прибула до Румунії. Концентрація хлору була достатньо високою, щоб спричинити корозійні пошкодження обладнання НПЗ, це могло призвести до масштабної паливної кризи в країні.

Частина забрудненої нафти вже потрапила до Італії. Як повідомило агентство Reuters, компанія ENI виявила її на одному зі своїх нафтопереробних заводів. Чеська компанія Orlen Unipetrol також отримала партію, але зупинила використання сировини.

Джерела G4Media вважають, що забруднення могли здійснити через відносно просту російську диверсію на 1 700-кілометровому трубопроводі, закачавши в нього кілька цистерн хлору.

У компанії OMV Petrom заявили, що виявили проблему під час планових лабораторних аналізів. Після цього 4 серпня Міністерство енергетики Румунії оголосило надзвичайну ситуацію у сфері постачання сирої нафти та дозволило використати десятки тисяч тонн палива з державних резервів.

Про інцидент також повідомила компанія BTC Pipeline Company — оператор трубопроводу Баку–Тбілісі–Джейхан. За її даними, одну з партій азербайджанської нафти, яка мала надійти в порт Констанца, не прийняли через виявлене корозійне забруднення. Це спричинило тимчасовий дефіцит сировини на НПЗ Petrobrazi.

Легка малосірчиста нафта, яка є основною сировиною для НПЗ у Середземноморському регіоні, поширена по всій Європі, а забруднення вже виявили в трубопроводах, резервуарах та на переробних установках.