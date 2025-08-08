CNN: Пентагон може перенаправляти зброю, виготовлену для України, до запасів США

У Конгресі висловлюють занепокоєння і намагаються обмежити можливість Пентагону вилучати зброю з USAI без попередження законодавців.

Міноборони США може перенаправляти деякі озброєння та техніку, призначені для України, назад до американських запасів, повідомляє CNN з посиланням на меморандум політичного керівника Пентагону, який підписали минулого місяця.

Це рішення може призвести до того, що мільярди доларів, раніше виділені на підтримку України, підуть на поповнення зменшених запасів США.

Зазначається, що глава оборонного відомства Штатів Піт Гегсет припинив великий пакет постачання зброї Україні, посилаючись на цей меморандум, але пізніше президент Дональд Трамп скасував паузу та пообіцяв продовжувати постачання.

Меморандум дає Пентагону право забирати назад зброю, закуплену в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), що існує з 2016 року і спрямована на постачання зброї безпосередньо українській армії.

Наразі зброя не була перенаправлена, але така можливість існує, і це може позбавити Україну значної частини американського озброєння в найближчі місяці.

За словами джерел, документ розподіляє озброєння на категорії «червона», «жовта» та «зелена» за рівнем дефіциту. Зокрема, ракети для систем Patriot віднесені до «червоної» категорії, і їхнє постачання вимагає погодження на найвищому рівні.

У Конгресі вже висловлюють занепокоєння і намагаються обмежити можливість Пентагону вилучати зброю з USAI без повідомлення законодавців.

Тим часом США прагнуть перекинути основний тягар підтримки України на Європу і НАТО. Окремо залишається близько $4 млрд з фонду, дозволеного минулого року, для постачання зброї з американських запасів безпосередньо Україні.