«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСвіт

CNN: Пентагон може перенаправляти зброю, виготовлену для України, до запасів США

У Конгресі висловлюють занепокоєння і намагаються обмежити можливість Пентагону вилучати зброю з USAI без попередження законодавців.

CNN: Пентагон може перенаправляти зброю, виготовлену для України, до запасів США
Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Міноборони США може перенаправляти деякі озброєння та техніку, призначені для України, назад до американських запасів, повідомляє CNN з посиланням на меморандум політичного керівника Пентагону, який підписали минулого місяця.

Це рішення може призвести до того, що мільярди доларів, раніше виділені на підтримку України, підуть на поповнення зменшених запасів США.

Зазначається, що глава оборонного відомства Штатів Піт Гегсет припинив великий пакет постачання зброї Україні, посилаючись на цей меморандум, але пізніше президент Дональд Трамп скасував паузу та пообіцяв продовжувати постачання.

Меморандум дає Пентагону право забирати назад зброю, закуплену в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), що існує з 2016 року і спрямована на постачання зброї безпосередньо українській армії.

Наразі зброя не була перенаправлена, але така можливість існує, і це може позбавити Україну значної частини американського озброєння в найближчі місяці.

За словами джерел, документ розподіляє озброєння на категорії «червона», «жовта» та «зелена» за рівнем дефіциту. Зокрема, ракети для систем Patriot віднесені до «червоної» категорії, і їхнє постачання вимагає погодження на найвищому рівні. 

У Конгресі вже висловлюють занепокоєння і намагаються обмежити можливість Пентагону вилучати зброю з USAI без повідомлення законодавців.

Тим часом США прагнуть перекинути основний тягар підтримки України на Європу і НАТО. Окремо залишається близько $4 млрд з фонду, дозволеного минулого року, для постачання зброї з американських запасів безпосередньо Україні.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies