У Польщі розслідують зловживання коштами ЄС на відновлення після коронавірусу

Кошти, призначені переважно для інвестицій у відродження економіки, були використані для придбання яхт, соляріїв та спеціалізованих кавоварок.

У Польщі державні прокурори розпочали розслідування того, як витрачається допомога Євросоюзу на відновлення після короновірусу, пише Bloomberg.

На урядовому вебсайті оприлюднили інформацію, що кошти, призначені переважно для інвестицій у відродження економіки, також були використані для придбання таких товарів, як яхти, солярії та спеціалізовані кавоварки.

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив журналістам у п'ятницю, що “там, де витрати не мають підстав, я очікую швидких дій, включно з поверненням коштів”.

Речник Єврокомісії Мацей Берестецький заявив, що Польща має надати відповідні пояснення.

Катажина Пельчинська-Наленч, міністерка, відповідальна за фонди ЄС та регіональну політику, заявила, що було звільнено керівника державного агентства, відповідального за розподіл допомоги. За її словами, порушення виявили у готельному та ресторанному секторах, які сильно постраждали від локадаунів під час пандемії.

“Замість економічного імпульсу виник гігантський скандал. Мали бути кошти на інвестиції, на інновації та на безпеку ліків, але їх немає”, – заявив лідер опозиції Ярослав Качинський.

Цей скандал став ще одним ударом по Туску, колишньому президенту Європейської Ради, якому вдалося розблокувати кошти після перемоги на виборах 2023 року, обіцяючи відновити демократичний порядок у Польщі. Він пообіцяв “нульову терпимість” до будь-якого зловживання ресурсами.

Попередня адміністрація, в якій Качинський два терміни обіймав посаду віцепрем'єр-міністра, втратила доступ до десятків мільярдів євро допомоги після того, як суди ЄС постановили, що судові реформи надають політикам занадто великий вплив на суддів, що є порушенням стандартів верховенства права блоку.