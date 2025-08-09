Новий російський буксир затонув у Санкт-Петербурзі під час добудови

У Санкт-Петербурзі біля причальної стінки Балтійського заводу затонув буксир «Капітан Ушаков», який належить ПАТ «Ярославський суднобудівний завод», пише Moscow Times.

Російська сторона заявляє, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Увечері 8 серпня судно, яке перебувало на орендованому причалі Балтійського заводу і добудовувалося, почало кренитися вправо. Попри зусилля врятувати ситуацію буксир таки ліг на ґрунт. Весь час інциденту на місці працювали міські спецслужби, а також вахтові бригади Балтійського заводу та співробітники Ярославського суднобудівного заводу.

Слідчий комітет Росії розпочав розслідування інциденту.