Новий російський буксир затонув у Санкт-Петербурзі під час добудови

У Санкт-Петербурзі біля причальної стінки Балтійського заводу затонув буксир «Капітан Ушаков», який належить ПАТ «Ярославський суднобудівний завод», пише Moscow Times.
Російська сторона заявляє, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Увечері 8 серпня судно, яке перебувало на орендованому причалі Балтійського заводу і добудовувалося, почало кренитися вправо. Попри зусилля врятувати ситуацію буксир таки ліг на ґрунт. Весь час інциденту на місці працювали міські спецслужби, а також вахтові бригади Балтійського заводу та співробітники Ярославського суднобудівного заводу.
Слідчий комітет Росії розпочав розслідування інциденту.
- Буксир «Капитан Ушаков» — сучасне судно водотоннажністю близько 3200 тонн, довжиною майже 70 метрів і шириною 15 метрів.
- Воно було спущене на воду в Ярославлі у 2022 році, після чого його добудова та дооснащення проходили на Балтійському заводі в Петербурзі.