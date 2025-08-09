«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСвіт

Новий російський буксир затонув у Санкт-Петербурзі під час добудови

Інцидент стався увечері 8 серпня.

Новий російський буксир затонув у Санкт-Петербурзі під час добудови
інцидент з "Капітаном Ушаковим"
Фото: пропагандистські ЗМІ

У Санкт-Петербурзі біля причальної стінки Балтійського заводу затонув буксир «Капітан Ушаков», який належить ПАТ «Ярославський суднобудівний завод», пише Moscow Times.

Російська сторона заявляє, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Увечері 8 серпня судно, яке перебувало на орендованому причалі Балтійського заводу і добудовувалося, почало кренитися вправо. Попри зусилля врятувати ситуацію буксир таки ліг на ґрунт. Весь час інциденту на місці працювали міські спецслужби, а також вахтові бригади Балтійського заводу та співробітники Ярославського суднобудівного заводу.

Слідчий комітет Росії розпочав розслідування інциденту.

  • Буксир «Капитан Ушаков» — сучасне судно водотоннажністю близько 3200 тонн, довжиною майже 70 метрів і шириною 15 метрів. 
  • Воно було спущене на воду в Ярославлі у 2022 році, після чого його добудова та дооснащення проходили на Балтійському заводі в Петербурзі.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies