Каллас: До будь-якої угоди між США та Росією мають бути залучені Україна та Європа

Глава Євродипломатії скликає на 11 серпня зустріч міністрів закордонних справ європейських країн.

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що будь-яка угода про припинення війни в Україні між Вашингтоном та Москвою має включати Україну та Європейський Союз.

Про це вона розповіла в коментарі агенції Reuters.

Каллас зазначила, що вона скличе на 11 серпня зустріч міністрів закордонних справ європейських країн для обговорення подальших кроків.

"Сполучені штати Америки мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи", – наголосила Каллас.