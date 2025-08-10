Каллас: До будь-якої угоди між США та Росією мають бути залучені Україна та Європа

Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що будь-яка угода про припинення війни в Україні між Вашингтоном та Москвою має включати Україну та Європейський Союз.

Про це вона розповіла в коментарі агенції Reuters.

Каллас зазначила, що вона скличе на 11 серпня зустріч міністрів закордонних справ європейських країн для обговорення подальших кроків.

"Сполучені штати Америки мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи", – наголосила Каллас. 
