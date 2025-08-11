«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Мерц проведе переговори з Трампом і Зеленським 13 серпня

На переговорах, серед іншого, будуть розглянуті подальші варіанти тиску на Росію. 

Мерц проведе переговори з Трампом і Зеленським 13 серпня
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 13 серпня, проведе віртуальні переговори з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та главами європейських урядів щодо війни в Україні.

Про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає Укрінформ.

Зустріч стосуватиметься ситуації в Україні у світлі запланованої зустрічі між Трампом та очільником Росії Владіміром Путіним.

"На переговорах, серед іншого, будуть розглянуті подальші варіанти тиску на Росію. Крім того, буде обговорено підготовку можливих мирних переговорів та пов'язані з цим питання територіальних претензій та безпеки", - зазначив Корнеліус.

Він поінформував, що в перемовинах візьмуть участь глави держав та урядів Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентка Європейської Комісії, президент Європейської Ради, генеральний секретар НАТО, а також президент США та його заступник.

  • 15 серпня в американському штаті Аляска планується зустріч Трампа з Путіним, яка стане першою зустріччю американського лідера з очільником Кремля після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
  • На зустрічі, серед іншого, обговорюватимуться подальші варіанти дій для тиску на Росію. Крім того, планується обговорити підготовку можливих мирних переговорів та пов'язані з цим питання територіальних претензій і гарантій безпеки.
  • Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що зустріч на Алясці стане тестом Росії на шляху до завершення війни в Україні.
  • За інформацією ЗМІ, Кремль вимагає контролю над усією територією Донецької області в обмін на замороження фронту.
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс також заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Путіна. Однак, він зазначив, що "і росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені".
