Мерц проведе переговори з Трампом і Зеленським 13 серпня

На переговорах, серед іншого, будуть розглянуті подальші варіанти тиску на Росію.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 13 серпня, проведе віртуальні переговори з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та главами європейських урядів щодо війни в Україні.

Про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає Укрінформ.

Зустріч стосуватиметься ситуації в Україні у світлі запланованої зустрічі між Трампом та очільником Росії Владіміром Путіним.

"На переговорах, серед іншого, будуть розглянуті подальші варіанти тиску на Росію. Крім того, буде обговорено підготовку можливих мирних переговорів та пов'язані з цим питання територіальних претензій та безпеки", - зазначив Корнеліус.

Він поінформував, що в перемовинах візьмуть участь глави держав та урядів Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентка Європейської Комісії, президент Європейської Ради, генеральний секретар НАТО, а також президент США та його заступник.