​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Головна

Рютте про зустріч Трампа і Путіна: це буде тестом для РФ на готовність припинити війну в Україні

Рютте також заявив, що Росія повинна визнати право України на самовизначення.

Рютте про зустріч Трампа і Путіна: це буде тестом для РФ на готовність припинити війну в Україні
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що імовірна зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером Росії Володимиром Путіним на Алясці стане важливим тестом РФ на шляху до завершення війни в Україні.

"Наступна п’ятниця буде важливою, адже йтиметься про перевірку Путіна — наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні", — сказав Рютте у інтерв'ю телеканалу ABC News.

За словами Рютте, на зустрічі йтиметься про території, гарантії безпеки, та необхідність визнання Росією можливості України на самовизначення.

"Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама визначає своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє – звичайно, без обмежень щодо чисельності власних військ. А для НАТО – без обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", – зазначив генсек і додав, що питання буде в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включно з тим, що це означатиме з точки зору гарантій безпеки для України.

  • Зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна попередньо була запланована на кінець наступного тижня. 
  • Згодом у ЗМІ повідомили, що Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту на Алясці з президентом України Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, а губернатор Аляски заявив, що готовий прийняти цю зустріч. 
  • За інформацією ЗМІ, Кремль вимагає контролю над усією територією Донецької області в обмін на замороження фронту.
  • Трамп сказав, що на переговорах "йтиметься про взаємні обміни територіями". 
