Рютте про зустріч Трампа і Путіна: це буде тестом для РФ на готовність припинити війну в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що імовірна зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером Росії Володимиром Путіним на Алясці стане важливим тестом РФ на шляху до завершення війни в Україні.

"Наступна п’ятниця буде важливою, адже йтиметься про перевірку Путіна — наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні", — сказав Рютте у інтерв'ю телеканалу ABC News.

За словами Рютте, на зустрічі йтиметься про території, гарантії безпеки, та необхідність визнання Росією можливості України на самовизначення.

"Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама визначає своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє – звичайно, без обмежень щодо чисельності власних військ. А для НАТО – без обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", – зазначив генсек і додав, що питання буде в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включно з тим, що це означатиме з точки зору гарантій безпеки для України.