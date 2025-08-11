Зеленський обговорив із прем'єром Канади подальший санкційний тиск на Росію

Президент поділився українським баченням того, якими є справжні наміри та задуми Росії.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував за підтримку України та українців і готовність працювати разом заради справедливого та надійного миру. Він поінформував про всі деталі дипломатичної роботи та постійну комунікацію з партнерами.

Президент поділився українським баченням того, якими є справжні наміри та задуми Росії.

"Лідери однаково розуміють, що росіяни хочуть лише виграти час, а не закінчити війну. Зокрема, про це свідчать ситуація на полі бою та російські удари по цивільних обʼєктах і людях. Лідери мають спільну позицію: без України не можна ухвалювати жодних рішень, що стосуються її майбутнього. Також не може бути жодних рішень без чітких і дієвих гарантій безпеки. Допоки цього немає, санкції проти Росії мають працювати та постійно посилюватися. Цей вплив повинен зберігатися", - наголосив Зеленський.

Він і прем’єр Канади також узгодили подальші контакти з партнерами.

Раніше Канада приєдналася до рішення Євросоюзу та Британії знизити граничну ціну на російську нафту з до $47,60 за барель.