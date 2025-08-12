FT: європейські заводи зброї розширюються втричі швидше, ніж у мирний час

Ці заводи вже займають понад 7 мільйонів квадратних метрів нової промислової забудови.

Виробництво 155-мм артилерійських снарядів на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі, Німеччина, 6 червня 2023 року.

Заводи з виробництва зброї в Європі розширюються у три рази швидше, ніж у мирний час, займаючи понад 7 млн кв. м нових промислових площ.

Про це пише Financial Times.

Будівельна активність на європейських оборонних підприємствах різко зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, згідно з аналізом радарних супутникових даних, що охоплюють 150 об’єктів у 37 компаній.

Це відбувається на тлі суперечок урядів ЄС щодо того, як підтримувати постачання зброї Києву та поповнювати власні запаси, враховуючи можливу непевність щодо американської підтримки.

Використовуючи понад 1000 проходів супутників Sentinel-1, що належать Європейському космічному агентству, FT відстежила зміни на підприємствах з виробництва боєприпасів і ракет: двох ключових "вузьких місцях" у військовій допомозі Заходу Україні. Приблизно у третині об’єктів є ознаки розширення або будівництва. Це свідчить про перехід від мирного виробництва до створення промислової бази для тривалої військової готовності.

Як показав аналіз, площа ділянок, що зазнали змін, зросла з 790 000 квадратних метрів у 2020-21 роках до 2,8 млн квадратних метрів у 2024-25 роках. Фотографії цих місць підтвердили, що зміни були спричинені розкопками перед роботами, новими будівлями, асфальтуванням нових доріг та будівництвом.

Серед найбільших проєктів – спільне підприємство німецької Rheinmetall і угорської державної N7 Holding у Верпалоті (Угорщина), де будують потужний комплекс із виробництва боєприпасів і вибухівки. Перша фабрика відкрилася в липні 2024 року, випускаючи 30-мм боєприпаси для БМП KF41 Lynx. Згодом виробництво охопить 155-мм артснаряди, 120-мм боєприпаси для танків Leopard 2 і, можливо, Panther, а також вибухові речовини.

Аналіз охопив 88 об’єктів, пов’язаних із програмою ЄС ASAP (Act in Support of Ammunition Production), що виділила €500 млн на на виробництво боєприпасів і ракет. 20 із них зазнали масштабного розширення, 14 – невеликих.

Порівняння з підприємствами, що не отримали фінансування ASAP, показало: ті, що отримали гранти, розширювалися швидше.

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс сказав виданню, що з моменту вторгнення Москви річна потужність Європи з виробництва боєприпасів зросла з 300 000 до приблизно 2 мільйонів до кінця цього року.

Розширення Rheinmetall стане значною частиною цього зростання: компанія заявила, що її річна виробнича потужність з виробництва 155-мм набоїв зросте з 70 000 у 2022 році до 1,1 мільйона у 2027 році.

Завод MBDA у Шробенгаузені (Німеччина) отримав €10 млн для розширення виробництва переносних ракет Enforcer та виконує замовлення НАТО на $5,6 млрд для виробництва до 1000 зенітних ракет Patriot GEM-T.

Норвезька Kongsberg відкрила новий ракетний завод у червні 2024 року, а британська BAE Systems інвестувала понад £150 млн у виробництво боєприпасів у Великій Британії, зокрема у нову лінію з наповнення 155-мм снарядів на заводі в Гласкоїді (Уельс), що збільшить виробництво у 16 разів.

ЄС обговорює нову оборонну програму на €1,5 млрд, яка наслідуватиме логіку ASAP і фінансуватиме також спільні закупівлі, зокрема у пріоритетних сферах: ракети й ППО, артилерія та дрони.

Виробники позитивно оцінили ASAP. Компанія Nammo отримала €55 млн на розширення виробництва снарядів, пороху та вибухівки, а також бере участь у ще одному проєкті на €41,4 млн. Помітне розширення видно на її фінському заводі у Віхтаворі.

Однак експерти вважають, що Європа все ще має критичні проблеми з виробництвом далекобійних засобів ураження. Хоча розширення триває, серійне виробництво мініатюрних реактивних двигунів для крилатих ракет і вибухових наповнювачів залишається "вузьким місцем", що, ймовірно, стане наступною ціллю програм фінансування ЄС.

FT перевірило дані, використовуючи оптичні супутникові знімки, а також статистичний аналіз, який підтвердив загальні висновки. Навіть консервативні моделі показують значне зростання будівництва на об’єктах, пов’язаних з ASAP, після початку фінансування, і темпи робіт у 2024–2025 роках свідчать, що нових заводів стане ще більше.