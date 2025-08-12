На пляжі в Болгарії знайшли військовий безпілотник

Міноборони Болгарії підтвердило, що на пляжі поблизу Созополя на південному узбережжі Чорного моря відпочивальники знайшли військовий безпілотник.

Про це повідомляє Sofia Globe.

Як зазначається, зламані крила та мушлі на корпусі свідчать про те, що безпілотник перебував у воді кілька місяців.

Міністерство оборони повідомило, що виявлений об'єкт є безпілотником невідомої моделі, і не вдалося визначити, чи мав він боєголовку.

Військові прийняли рішення щодо знищення безпілотника на місці, у суворому дотриманні заходів безпеки та нормативних документів.

Наразі походження дрона не встановлено.