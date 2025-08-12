«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Світ

На пляжі в Болгарії знайшли військовий безпілотник

Наразі походження дрона не встановлено.

Фото: Sofia Globe

Міноборони Болгарії підтвердило, що на пляжі поблизу Созополя на південному узбережжі Чорного моря відпочивальники знайшли військовий безпілотник.

Про це повідомляє Sofia Globe.

Як зазначається, зламані крила та мушлі на корпусі свідчать про те, що безпілотник перебував у воді кілька місяців.

Міністерство оборони повідомило, що виявлений об'єкт є безпілотником невідомої моделі, і не вдалося визначити, чи мав він боєголовку.

Військові прийняли рішення щодо знищення безпілотника на місці, у суворому дотриманні заходів безпеки та нормативних документів. 

Наразі походження дрона не встановлено.
